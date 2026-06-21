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Aksaray’da otomobil drenaj kanalına düştü: 2 ölü

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#Aksaray Kazası#Drenaj Kanalı Kazası#Otomobil Kazası
Aksaray’da otomobil drenaj kanalına düştü: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 18:59

AKSARAY'da drenaj kuyusu içerisine düşmüş olarak bulunan otomobilin içerisinden 1’i kadın 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

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Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Sağlık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; tarlaya gitmek için yol üzerinden geçen mahallenin muhtarı, drenaj kuyusu içerisinde ters duran 68 AGV 799 plakalı otomobili gördü. Muhtarın ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekibi, Zarife İlban (25) ile Kadir Baltacı'nın (32) cansız bedenini otomobilin içerisinden çıkardı. Cesetler otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Aksaray Kazası#Drenaj Kanalı Kazası#Otomobil Kazası

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