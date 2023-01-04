Aksaray'da öldürülen öğrenci servisi şoförünün katili amcası çıktı

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Hıdırlı köyü yolunda meydana geldi. İlçede öğrenim gören ortaokul öğrencilerini, köylerdeki evlerine bırakıp, geri dönmek için yola çıkan Kenan Özcan, 68 S 2029 plakalı minibüsünün yanında kanlar içinde bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Kenan Özcan'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinde Özcan'ın tabancayla 5 kurşunla öldürüldüğü saptandı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, köy yolundaki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin Kenan Özcan'ın amcası Aşır Özcan olduğunu tespit etti. Özcan, JASAT ekiplerince Ankara'nın Pursaklar ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı. Aşır Özcan, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Kenan Özcan'ın yarın toprağa verileceği bildirildi.