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Aksaray'da öğrencisini döven öğretmenin cezasına savcılıktan itiraz

#Aksaray#Öğretmen#Şiddet

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y.'ye (40) duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak iyi hal indirimiyle 10 ay hapis verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve aile avukatı, cezayı az bularak itiraz etti. Baba Duran K., ''Dava sonucu çıkan karar bizi çok üzdü. Öğretmenlikten alınıp Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olması adeta ona ödül gibi geldi.'' dedi.

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Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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MESLEĞİNE SON VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından idari soruşturma kapsamında Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı. Bu süreçte Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Aksarayda öğrencisini döven öğretmenin cezasına savcılıktan itiraz

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 10 YIL HAPİS

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Rıza Y., 15 Şubat'ta görülen duruşmada önce 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle' gerçekleştiğini belirterek cezayı 12 aya çıkardı. Heyet, duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkisini gerekçe göstererek iyi hal indirimi uygulayıp, 10 aya düşürerek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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'KARAR BİZİ ÜZDÜ'

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile T.K.'nin aile avukatı Ali Oğuz Şahin, cezayı az bulup, alt sınırdan uygulanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına, üst mahkemede itirazda bulundu.

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Baba Duran K., ''Dava sonucu çıkan karar bizi çok üzdü. Öğretmenlikten alınıp Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olması adeta ona ödül gibi geldi. Avukatımız bir üst mahkemeye itiraz etti. Onun sonucunu bekliyoruz'' dedi.

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#Aksaray#Öğretmen#Şiddet

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