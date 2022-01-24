Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen yarın hakim karşısında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gitti#Fatma Girik
Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli olduEmeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu#Emekli
Omicron nasıl bulaşıyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...Omicron nasıl bulaşıyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı...#Koronavirüs
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecekEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti... Vasiyeti yerine getirilecek!#Fatma Girik
Ezo Sunaldan isim annesi Fatma Girike veda: Künye hala bileğimde...Ezo Sunal'dan isim annesi Fatma Girik'e veda: Künye hala bileğimde...#Fatma Girik
1 yılda yüzde 50 kazandırdı Bu il ve ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı1 yılda yüzde 50 kazandırdı! Bu il ve ilçelerde konut sahibi olanlar yaşadı#En Değerli İller
Meteorolojiden İstanbula yoğun kar yağışı uyarısı Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecekMeteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı! Güçlü şekilde geliyor, 3 gün sürecek#İstanbul
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Ev tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayınEv tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayın! #OMICRON
110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanicte çok konuşulacak Osmanlı detayı110 yıl sonra ortaya çıktı... Titanic'te çok konuşulacak Osmanlı detayı#Titanic
Galatasarayda sıcak saatler Trabzonspor sonrası Sinan Bolat...Galatasaray'da sıcak saatler! Trabzonspor sonrası Sinan Bolat...#Transfer
New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planıNew York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı#ABD
Kritik gün çarşamba... 2018den beri ilk kez Dev bankadan flaş tahminKritik gün çarşamba... 2018'den beri ilk kez! Dev bankadan flaş tahmin#Goldman Sachs
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
HABERLERGündem Haberleri

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen yarın hakim karşısında

#Aksaray#Öğretmen#Öğrenciye Şiddet

Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü için mesleğine son verilen Ali Rıza Y. (40), 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

Olay, 14 Aralık'ta Ortaköy ilçesi, Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y. bir öğrencisinin 'Hocam, T.K. sizin hakkınızda küfretti' sözleri üzerine sınıftaki T.K.'yi koridora çıkarttı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu erkek öğrencisi T.K.’yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İL MİLLİ EĞİTİMDE İŞE BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlatılan idare soruşturma kapsamında Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görevine başladı.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Öğretmenlikten alınmıştı Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapacakÖğretmenlikten alınmıştı! Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacakHaberi görüntüle

Yürütülen Adli soruşturma kapsamında Ali Rıza Y. hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ali Rıza Y.'nin yarın Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

'OKUL YÖNETİMİ İLE ARAMI BOZDU'

Hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'nin kendisine 'deli' dediğini ve küfrettiğini ileri sürerek dövdüğü ve 9 kez tokat attığı, öğrencinin de burnu kanadığı belirtildi. İddianamene Ali Rıza Y.'nin, ifadesine de yer verildi. Ali Rıza Y., ifadesinde "Derse başlamadan önce bir öğrenci yanıma gelip, T.K.'nin Gülcan Hocaya 'Ali Rıza hoca, deli' dediğini söyledi. T.K. bir hafta önce de benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkarttı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu. Olay günü, T.K.'ye özel olarak bu yaptıklarını sormak için koridora çıkartıp, konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım; mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'sen benim hakkımda yalan, yanlış şeyleri nasıl söylersin' diye bağırdım" dedi.

Haberin Devamı

İfadesinde ayrıca Ali Rıza Y., epilepsi hastası olduğunu, kendisinde bipolar bozukluk bulunduğunu, ilaç kullandığını ve olayı bir anlık sinirlenme sonucu ile yaptığı söyledi.

Gözden Kaçmasın

Fatma Girik hem aşkıyla hem filmleriyle efsane olduFatma Girik hem aşkıyla hem filmleriyle efsane olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Öğretmen#Öğrenciye Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın