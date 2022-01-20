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Aksaray'da öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınmıştı! Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak

#Aksaray#ÖĞRETMEN#Şiddet

Aksaray'da öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hizmet sınıfı değiştirilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak. Ali Rıza Y.'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.

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14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi.

Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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MEMUR OLARAK GÖREVE BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verilen Ali Rıza Y. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacak.

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Ali Rıza Y.'nin önümüzdeki günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.

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ÖĞRENCİSİNE 9 KEZ TOKAT ATMIŞTI

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Ali Rıza Y.'nin ifadesi de yer almıştı. T.K.'nin kendisine 'deli' dediğini ve küfrettiğini ileri süren Ali Rıza Y., "Derse başlamadan önce bir öğrenci yanıma gelip, T.K.'nin Gülcan hocaya 'Ali Rıza hoca deli' dediğini söyledi. T.K. 1 hafta önce de benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkardı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu. Olay günü T.K.'ye özel olarak bu yaptıklarını sormak için koridora çıkarıp, konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım; mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'Sen benim hakkımda yalan, yanlış şeyleri nasıl söylersin' diye bağırdım" dedi.

Ali Rıza T., ifadesinde, attığı tokatların ardından T.K.'nin burnunun kanadığını belirterek, olaydan pişman olduğunu söyledi. İfadesinde, epilepsi hastası olduğunu aktaran Ali Rıza T., kendisinde bipolar bozukluk olduğunu, ilaç kullandığını ve olayı anlık sinirlenme sonucu ile yaptığını söyledi.

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#Aksaray#ÖĞRETMEN#Şiddet

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