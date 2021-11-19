Aksaray'da nişan yolunda kaza! 6 kişi yaralandı

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Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Manisa'nın Soma ilçesinden Sivas’a, oğlu Sezer Gökşen için yapılacak nişana giden Mustafa Gökşen (61) yönetimindeki 45 YA 35 19 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Mustafa Gökşen ile eşi Asiye Gökşen (55), kızı Seher Yaşar (34), torunları Eymen Berk Yaşar (8), Zeynep Tusem Yaşar (10) ile oğlu Sezer Gökşen (26) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.



Kazada yaralanan sürücü Mustafa Gökşen, ''Seyir halindeyken ne olduğu bile anlamadan bariyerlere çarparak kaza yaptık. Manisa’dan oğlum Sezer’i nişan merasimi için Sivas’a gidiyorduk. Araçta 6 kişi vardı“ diye konuştu.