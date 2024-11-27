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Aksaray'da lise öğrencisi, sınıfta arkadaşı tarafından bıçaklandı

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#Aksaray#Lise#Bıçaklı Saldırı
Aksarayda lise öğrencisi, sınıfta arkadaşı tarafından bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 13:14

 Aksaray'da lise 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Tolunay K. (16) sınıfta arkadaşı tarafından sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı liseli hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lise 11’inci sınıf öğrenci Tolunay K. ile isminin Ömer olduğu öğrenilen arkadaşı arasında henüz bilinmen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tolunay K., arkadaşı Ömer tarafından önce darbedilip ardından sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri Ömer’i gözaltına aldı.

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#Aksaray#Lise#Bıçaklı Saldırı

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