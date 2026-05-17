×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aksaray'da kuyu temizliği can aldı: 3 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Kuyu Kazası#Zehirlenme
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 20:06

Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti, durumu ağır 1 kişi ise tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

 Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koçpınar köyündeki elma bahçesinde 17 metrelik su kuyusunu temizlemek için giren kardeşler İsmail (42), Mehmet (28) ve Ahmet Yeşildal (30) ile akrabaları Murat Yeşildal (28) bir süre geçmesine rağmen kuyudan çıkmadı.

Aksarayda kuyu temizliği can aldı: 3 ölü, 1 yaralı

KUYUYU TEMİZLERKEN ZEHİRLENDİLER

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuyuya giren ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından zehirlendiği belirlenen İsmail, Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal'ı çıkarttı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aileden Mehmet, Ahmet ve Murat Yeşildal yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

İsmail Yeşildal'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Aksarayda kuyu temizliği can aldı: 3 ölü, 1 yaralı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Kuyu Kazası#Zehirlenme

BAKMADAN GEÇME!