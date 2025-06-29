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Kum faciası! 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Zincirleme Kaza#Kum Fırtınası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 19:28

Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında kum fırtınası nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı.

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Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 8 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kum faciası 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Kazada, 3 otomobildeki Ayşegül Keskin (32), Müşerref Agan (62), Veli Agan (60), Hüseyin Agan (28), Ali Güneş Kuzgun (27), Emine Kuzgun (47) ve Mustafa Doruk Kuzgun (12) ile isimleri belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.

Kum faciası 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

11 KİŞİ YARALANDI 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kum faciası 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

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Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne, 7'si de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kum faciası 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Kum faciası 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Kum faciası 8 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

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#Aksaray#Zincirleme Kaza#Kum Fırtınası

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