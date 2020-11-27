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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Aksaray'da koronavirüs vaka artışına rağmen caddelerde yoğunluk

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Aksaray'da koronavirüs vaka artışına rağmen caddelerde yoğunluk
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AKSARAY'da son dönemlerde koronavirüs vaka sayıları artmasına rağmen güneşli havanın da etkisiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe unutulurken, polis kuralları ihlal edenlere uyarıda bulundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da son dönemlerde koronavirüs vaka sayıları artmaya başladı. Ancak buna rağmen güneşli havanın da etkisiyle cadde ve sokaklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Özellikle sosyal mesafe kurallının ihlal edildiği görüldü. Kentteki vaka sayılarının artmasıyla denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise mesafe kurallarını ihlal edenlere uyarıda bulundu. Maske takmayan 9 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettikleri için para cezası uygulandı. 

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