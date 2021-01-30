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GeriGündem Aksaray'da korkutan olay! Tek tek çıkarıldılar, 11 bidonun içindeki sıvılar incelenecek
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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Aksaray'da korkutan olay! Tek tek çıkarıldılar, 11 bidonun içindeki sıvılar incelenecek

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Aksaray'da 4 katlı apartmanın bahçesinde gömülü ve içinde sıvı bulunan 11 bidon AFAD ekiplerince çıkarıldı. Özel kıyafetler giyerek bidonları inceleyen ekipler, sıvılardan numuneler alıp laboratuvara gönderdi.

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  • Aksaray’da toprağa gömülü 11 bidon bulundu
  • Aksaray’da toprağa gömülü 11 bidon bulundu
  • Aksaray’da toprağa gömülü 11 bidon bulundu
  • Aksaray’da toprağa gömülü 11 bidon bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Paşacık Mahallesi, 1678 Sokak'ta 4 katlı apartmanda bahçeyi temizleyen bina sakinleri, toprağa gömülü bidonları gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ve AFAD ekipleri, inceleme başlattı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyerek 11 bidonu çıkardı.

Bidonlar, incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sıvılardan alınan numuneler ise tahlil edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

 

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