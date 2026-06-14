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Aksaray’da korkunç olay! Kızını kaçıran kişinin kulağını falçatayla kesti

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#Kız Kaçırma#Falçata#Kulak
Aksaray’da korkunç olay Kızını kaçıran kişinin kulağını falçatayla kesti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 12:15

Aksaray’da Ömer Ç., daha önce kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö.’nün kulağını falçatayla kesip kopardı. Kavgaya müdahale eden polis memuru da arbede sırasında elinden yaralandı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ç., yolda daha önce kızını kaçıran Ahmet Faruk Ö. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Ç., yanındaki falçatayla Ahmet Faruk Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı.

Aksaray’da korkunç olay Kızını kaçıran kişinin kulağını falçatayla kesti

KOPAN KULAĞI ARADILAR

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. de arbede sırasında elinden yaralandı. Ahmet Furkan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu.

Aksaray’da korkunç olay Kızını kaçıran kişinin kulağını falçatayla kesti

Haberin Devamı

KULAK AMELİYAT İLE DİKİLECEK

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Faruk Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi. Ömer Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#Kız Kaçırma#Falçata#Kulak

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