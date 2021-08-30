Aksaray'da korkunç olay! ÇarÅŸafla 5'inci kattan inmek isterken düÅŸen Feyza, aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Aksaray'da zihinsel engelli olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Feyza B.(20), 5'inci kattaki evlerinin penceresinden inmek isterken, sarkÄ±ttÄ±ÄŸÄ± Ã§arÅŸaflarÄ±n kopmasÄ± sonucu kÃ¶mÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼p yaralandÄ±.
Olay, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Feyza B., evde ailesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, birbirine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± Ã§arÅŸaflarÄ± pencereden sarkÄ±tÄ±p aÅŸaÄŸÄ± inmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡arÅŸaflarÄ±n kopmasÄ± sonucu kÃ¶mÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen Feyza B. aÄŸÄ±r yaralandÄ±.Â
Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.
BaÅŸÄ± ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden yaralanan Feyza B, saÄŸlÄ±k ekiplerince Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Feyza B'nin saÄŸlÄ±k durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â
AynÄ± binada oturan Ã–mer Fidan, sesler Ã¼zerine binanÄ±n arka tarafÄ±na geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.
GenÃ§ kÄ±zÄ±n yerde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce durumu 112'ye bildirdiÄŸini anlatan Fidan, kÄ±sa sÃ¼rede ekiplerin gelerek kÄ±zÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
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