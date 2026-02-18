×
Gündem Haberleri

Aksaray'da korkunç olay! 3 kişi ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Tolga Kuş#Zeynep Ayaz#Kübra Kılıç
Aksarayda korkunç olay 3 kişi ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 22:31

Aksaray'da silah sesi ihbarına giden polisin girdiği evde Tolga Kuş (30) ve Zeynep Ayaz (30) ölü halde bulurken, ağır yaralı olan Kübra Kılıç (31) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Suç aleti tabancayı evde bulan polis, 3 kişinin cinayete kurban mı gittiğini, yoksa Tolga Kuş'un 2 kadını öldürdükten sonra intihar mı ettiği ihtimalleri üzerine çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve giren polis, Tolga Kuş, Zeynep Ayaz ve Kübra Kılıç'ı kanlar içinde buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan Kübra Kılıç ise müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Kılıç, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede 3 kişinin vurulduğu tahmin edilen tabanca bulundu. Polis, 3 kişinin cinayete kurban mı gittiğini, yoksa Tolga Kuş'un 2 kadını öldürdükten sonra intihar mı ettiği ihtimali üzerine araştırma başlattı.


