×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aksaray'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 36 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#KAZA#Yolcu Otobüsü
Aksarayda korkunç kaza Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 36 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 05:53

Niğde Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6’sı ağır 36 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralı yolculardan Bayram Ali Yılmaz, "Otobüs doluydu. Şoför uyudu herhalde, kaza bir anda oldu." dedi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu’nun Aksaray’a bağlı Baba Konağı mevkinde meydana geldi. Kilis’ten İstanbul’a giden Hannan Samanoğlu (52) yönetimindeki 79 AF 880 plakalı Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6’sı ağır olmak üzere 36 kişi yaralandı. Yaralılardan 19’u Aksaray’a, diğerleri ise Nevşehir ve Kırşehir’deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı yolculardan Bayram Ali Yılmaz, "Otobüs doluydu. Şoför uyudu herhalde, kaza bir anda oldu." dedi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#KAZA#Yolcu Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!