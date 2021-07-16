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Haber Giriş: 16.07.2021 - 22:54 | Son Güncelleme:

Aksaray'da korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi... Ölü ve yaralılar var

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Aksaray'da korkunç kaza! Araçlar birbirine girdi... Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Almanya'da yaşaşan Ali İhsan Çomuk (55) ve eşi Elmas Çomuk (56) öldü, 6 kişi yaralandı.

Almanya'dan memleketi Aksaray'a gelen ve ailesiyle yemeğe giden Ali İhsan Çomuk (55) yönetimindeki 68 KL 339 plakalı otomobil, karşı yöndün gelen düğün konvoyundaki Burak Akbulut (20) yönetimindeki 68 BG 425 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada konvoydaki Yasin Sert (27) yönetimindeki 68 ABC 027 plakalı otomobil de Burak Akbulut’un aracına çarptı.

Aksarayda korkunç kaza Araçlar birbirine girdi... Ölü ve yaralılar var

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin demir yığını haline dönüştüğü kazanın anrdından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ali İhsan Çomuk ve eşi Elmas Çomuk olay yerinde yaşamını yitirirken araçta bulunan Elmas Çomuk (71), Hüseyin Bildirici (26) ve Osman Bildirici (55) ile diğer sürücüler Yasin Sert, Burak Akbulut ve Ahmet Asal (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Aksarayda korkunç kaza Araçlar birbirine girdi... Ölü ve yaralılar var


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