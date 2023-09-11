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Aksaray'da korkunç kaza: 12 yaşındaki Evren hayatını kaybetti

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#Aksaray#Traktör#KAZA
Aksarayda korkunç kaza: 12 yaşındaki Evren hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 10:06

Aksaray'da kullandığı traktörün altında kalan ortaokul öğrencisi Evren Kocaöz (12), hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Ozancık köyünde meydana geldi. Evren Kocaöz, babasına ait traktör ile evlerinin önündeki mısır silajlarını ezmek istedi. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Kocaöz, devrilen traktörün altında kaldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkartılan Kocaöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Evren Kocaöz'ün Ozancık Ortaokulu'nda okuduğu, bugün 8'inci sınıfa başlayacağı belirtildi. Kocaöz’ün cenazesi, bugün toprağa verildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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#Aksaray#Traktör#KAZA

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