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Aksaray'da köpekleri korkutmak isterken kendisini vurdu

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#Aksaray#Polis#Çoban
Aksarayda köpekleri korkutmak isterken kendisini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 12:22

Aksaray’da yirmi dört yaşındaki Ömer Hamdi Çiftçi, üzerine doğru gelen köpekleri korkutmak için havaya ateş açarken kendisini yaraladı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçeli Mahallesi 3731 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Hamdi Çiftçi koyun otlatırken, üzerine doğru gelen köpekleri görünce, korkutmak için tabancayla havaya ateş açtı. Çiftçi’nin bu sırada yere düşürdüğü tabanca tekrar ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi sağ ayak bileğine isabet etti. Kanlar içinde kalan Çiftçi, yere yığıldı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer Hamdi Çiftçi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçi, sedyeyle ambulanstan indirilip acil servise götürülürken ise cep telefonuyla yakınlarına yaşadığı olayı anlattı. (DHA)

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#Aksaray#Polis#Çoban

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