Aksaray'da kazada yola savrulan yaralı baba ile 4 yaşındaki kızı birbirine sarıldı

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Kaza, 28 Aralık saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Döndü Gökçe Z. (27) yönetimindeki otomobil ara sokaktaki kavşakta Coşkun Dağlı'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Dağlı ve arkasındaki kızı Nazlı Gül Dağlı, yola savrulurken, otomobil ise duvara çarptı. Kazanın ardından Coşkun Dağlı ile kızı birbirine sarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Markete gittikleri öğrenilen yaralı 4 çocuk babası Coşkun ve kızı Nazlı Gül, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Coşkun Dağlı ve çenesinde kırık oluşan Nazlı Gül, buradaki müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Baba ve kızının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.