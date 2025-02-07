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Aksaray'da karbonmonoksit: 4 çocuğun durumu ağır

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#Aksaray#Karbonmonoksit Zehirlenmesi#Hastane
Aksarayda karbonmonoksit: 4 çocuğun durumu ağır
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 10:28

Aksaray’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen, anne ve 4 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Döne Koçak (38) ile çocukları Ravza Dudu (16) Buse (13) İkra Naz (8) ile Furkan Efe Koçak’tan (2) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde eve geldi. Yakınları, anne ve çocuklarını yarı baygın yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile bireylerinin, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. Durumları ağır olan Ravza Dudu, Buse, İkra Naz ve Furkan Efe Koçak Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Döne Koçak ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

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#Aksaray#Karbonmonoksit Zehirlenmesi#Hastane

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