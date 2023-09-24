Aksaray'da kahreden olay! 6 yaşındaki çocuk evdeki yangında öldü

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Büyük Bölcek Mahallesi 2004 Sokak’ta 2 katlı müstakil evin zemin katında oturan Suriye uyruklu Hüseyin Carruh ve Rafah Carruh, uyuduğu sırada kızları Cihan Carruh'ın odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürüde evi sardı. Durumu fark eden anne ve baba alevlerden kızlarının odasına giremedi. Çift evi tahliye ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

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KANEPENİN ALTINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, tamamen yanan odaya girdiğinde Cihan'ın kanepenin altında cansız bedenini buldu. Çocuklarının öldüğünü öğrenen anne ve baba ise kriz geçirdi. Cihan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kondu. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

YÜREK YAKAN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Cihan Carruh'un (6), evde çıkan yangında yaşamını yitirmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Baba Hüseyin Carruh'un, odadaki yangını fark edince kızını kurtarmak için odaya girdiğini, ancak Cihan'ın kanepenin altına saklanmasından dolayı bulamadığı, alevlerin yükselmesiyle de odadan çıktığı belirlendi.

Cerruh ailesinin yakını Abdulcelil Cerruh ,”Ölen kızın annesi ve babası ayrı odada yatıyordu. Kızları Cihan Carruh yattığı odada ise elbise dolabı ile kanepe var. Babası yangında elbise dolabına bakmış ve kızını bulamamış, evden dışarı çıkmış. İtfaiye ekipleri kızı yanmış bir şekilde içeride buldular. Odası da gördüğünüz gibi kanepe ve dolap her şey yanarak kül olmuş. ”dedi.

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Karşı balkondan yangını gören komşusu Süleyman Kır ise,”Çocuğun kaldığı odadan bir anda alevler yükselmeye başladı. Biz ne olduğunu bilemedik. Hemen yardıma koştuk, alevlerden dolayı müdahale edemedik. Ölen kızı sürekli burada oynardı. Bugün de yangında talihsiz bir şekilde can verdi” diye konuştu.