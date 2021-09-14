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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) -
Haber Giriş: 14.09.2021 - 13:25 | Son Güncelleme:

Aksaray'da kafa kafaya facia! 3’ü çocuk, 9 yaralı

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Aksaray'da kafa kafaya facia! 3’ü çocuk, 9 yaralı

Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 9 kişi ile 3 hayvan yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeşilova yolunda meydana geldi. Ali Doğanay (43) yönetimindeki 68 AB 004 plakalı otomobil, sürücüsü traktörü sollamak isterken karşı yönden gelen büyükbaş hayvan yüklü Zahit Doğanay'ın (53) kullandığı 68 HT F717 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ali Doğanay, yanındaki Mustafa Doğanay (21), Muhammet Mustafa Doğanay (8), Sümeyye Doğanay (7), Rabia Doğanay (6), Nurten Doğanay (46), Döndü Doğanay (41), Ebru Doğanay (25) ve kamyonette bulanan İbrahim Çakmak (26) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Zahit Doğanay ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen  ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Aksarayda kafa kafaya facia 3’ü çocuk, 9 yaralı

5 BÜYÜKBAŞ HAYVANDAN 3'Ü YARALANDI

Kasada yüklü bulunan 5 büyükbaş hayvandan 3'ü yaralandı. Yaralı hayvanlar başka bir kamyonete alınarak veterinere götürüldü. Kamyonet sürücüsü Zahit Doğanay, ''Hayvan pazarından köye dönüyordum. Otomobil sürücüsü, önündeki traktörü sollayarak, benim şeridime geçti kafa kafaya çarpıştık“ dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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