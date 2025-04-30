×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aksaray'da kabus evi! Birlikte yaşadığı kadını bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Polis#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 10:54

Aksaray'da Emre Can A. (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi (39) dövüp, bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Tuğba K.’yi yaralı bulan oğlu M.Ç. (9) polisten yardım istedi.

Haberin Devamı

Olay, saat 07.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Emre Can A., dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı. Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu.

1/4

2/4

3/4

4/4

M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksarayda kabus evi Birlikte yaşadığı kadını bıçakladı

Haberin Devamı

Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Gözden Kaçmasın100 dakika boyunca geçici ölümü yaşadı Tıpta çok nadir görülüyor100 dakika boyunca 'geçici ölümü' yaşadı! Tıpta çok nadir görülüyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Polis#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!