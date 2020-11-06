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AKSARAY (İHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Aksaray’da jandarmadan drone ile denetim

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Aksaray’da jandarmadan drone ile denetim
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Aksaray’da jandarma trafik ekipleri ilçe ve köy yollarında drone ile denetim yaptı.

Aksaray’da jandarmadan drone ile denetim
Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri sorumluluk bölgesi içerisinde yer alan ilçe ve köy yollarında trafik uygulama ve denetimlerini artırdı. Tablet ve drone ile denetim ve uygulama yapan ekipler kilometrelerce uzaktan sürücülerini trafik kural ihlallerini tespit ediyor. Yapılan uygulama kapsamında trafik kural ihlallerinin yanında maske, mesafe ve hijyen kontrolü de yapılarak sürücüler ve yolculara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kazaları önlemek için drone ile havadan trafik denetimi çalışmalarının hassasiyetle devam edileceğe bildirildi.

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