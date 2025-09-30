×
HABERLERGündem Haberleri

Aksaray'da jandarma aracına minibüs çarptı: 2 asker şehit, 1 sivil hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 09:09

Aksaray’da otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse arkadan başka bir minibüs çarptı. Kazada 2 askeri personel şehit oldu, 1'i sivil hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, aynı yöne seyreden 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.

Aksarayda jandarma aracına minibüs çarptı: 2 asker şehit, 1 sivil hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, jandarma aracındaki askerin olay yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Aksarayda jandarma aracına minibüs çarptı: 2 asker şehit, 1 sivil hayatını kaybetti

Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 VALİ: YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldı. Hastanede önünde açıklama yapan Kumbuzoğlu, "Hepimizi derinden üzen, elim bir trafik kazası yaşadık.

Aksarayda jandarma aracına minibüs çarptı: 2 asker şehit, 1 sivil hayatını kaybetti
Olay, bu sabah Ankara-Niğde otobanı Ortaköy mevkisinde sabah 07.00 sularında meydana gelmiştir. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde rutin kontrollerini yaparken, bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. 1 vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. 2'sinin durumu ağır, 1'nin durumu normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili bilgiler bilahare sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Kimlik belirleme çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi. 

