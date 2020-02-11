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AKSARAY (İHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:55,Son Güncelleme:/

Aksaray’da göletler buz tuttu

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Aksaray’da göletler buz tuttu

Aksaray’da son günlerden eksi 6 ila eksi 16 arasında değişen hava sıcaklıkları nedeniyle kentte bulunan birçok gölet buz tuttu.

Aksaray'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının eksi 6 ile eksi 16 arasında değişiklik gösterdiği kentte bulunan birçok gölet buz tuttu. Gülağaç ilçesindeki gölet, Ortaköy ilçesindeki Balcı Göleti, Helvadere Beldesi Göleti gibi ilçelerde ve köylerde bulunan birçok gölet buz tuttu. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının yaklaşık 1 hafta daha 0’ın altında devam edeceği bildirildi.

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