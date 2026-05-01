Aksaray'da feci ölüm! İş yerinde kesilen ağaç, üzerine devrildi

#Aksaray#Güzelyurt#Hatice Başata
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 56 yaşındaki Hatice Başata, çalıştığı iş yerinde kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Ihlara Beldesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacıda aşçı olarak çalışan Hatice Başata, iş yerine ait arazide ağaç kesen işçilerin yanına gitti. Bu sırada kesilen kavak ağacı, Başata'nın üzerine devrildi.

Başata kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk annesi Hatice Başata, yaşamını yitirdi. Başata’nın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Gözden KaçmasınGörevlendirilen müfettişlerin araştırmaları tamamlandıGörevlendirilen müfettişlerin araştırmaları tamamlandıHaberi görüntüle
