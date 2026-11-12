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Aksaray’da feci kaza… Otomobil karşı yöne geçip takla attı: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Muhammed Mustafa Kaçar
Aksaray’da feci kaza… Otomobil karşı yöne geçip takla attı: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2026 22:00

AKSARAY’da kontrolden çıkan otomobilin karşı yöne geçerek şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Aksaray Konya kara yolu 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Sultanhanı ilçesinde bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Mustafa Kaçar (30) yönetimindeki 68 AGM074 otomobil, iddiaya göre önüne çıkan sulama borusu yüklü TIR’a çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil şarampole takla attı.

Kazada sürücü Muhammed Mustafa Kaçar ile aynı bankada çalışan Muhammed Ergün (31) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kaçar ile Ergün’ün yaşamını yitirdiği belirledi. 2 kişinin cesedi incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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#Aksaray Trafik Kazası#Otomobil Kazası#Muhammed Mustafa Kaçar

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