Aksaray'da feci kaza: Motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Borucu köyü yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Mehrullah Moradı (19) yönetimindeki 68 MA 2030 plakalı otomobil, Nurullah Arık'ın kullandığı 19 KK 344 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Nurullah Arık, arkasında oturan arkadaşı Erdal Yıldız, otomobil sürücüsü Mehrullah Moradı, Abdullah Chapa (23) ve Sanaullah Jumalı (20) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nurullah Arık ile Erdal Yıldız, kurtarılamadı. Tedavisinin ardından taburcu olan Mehrullah Moradı ise gözaltına alındı.

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