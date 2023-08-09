Aksaray'da feci kaza! Motosikletin kasksız sürücüsü Emirhan hayatını kaybetti

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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Emirhan Pınarbaşı yönetimindeki plakasız motosiklet, Konya'dan Rusya'ya makine yedek parçası taşıyan Ahmet Avcı'nın (34) kullandığı 31 ADJ 252 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Emirhan Pınarbaşı ile arkasındaki arkadaşı İbrahim Korkmaz yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Pınarbaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.