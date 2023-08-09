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Aksaray'da feci kaza! Motosikletin kasksız sürücüsü Emirhan hayatını kaybetti

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#AKSARAY#Trafik#Kaza
Aksarayda feci kaza Motosikletin kasksız sürücüsü Emirhan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 10:25

Aksaray’da TIR'a arkadan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Emirhan Pınarbaşı (20) öldü, arkadaşı İbrahim Korkmaz (18) yaralandı. TIR şoförü Ahmet Avcı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Emirhan Pınarbaşı yönetimindeki plakasız motosiklet, Konya'dan Rusya'ya makine yedek parçası taşıyan Ahmet Avcı'nın (34) kullandığı 31 ADJ 252 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Emirhan Pınarbaşı ile arkasındaki arkadaşı İbrahim Korkmaz yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Pınarbaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aksarayda feci kaza Motosikletin kasksız sürücüsü Emirhan hayatını kaybetti

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#AKSARAY#Trafik#Kaza

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