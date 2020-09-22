Aksaray'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Nevşehir yolu Cumhuriyet köyü kavşağında meydana geldi. İbrahim Ekinci (71) yönetimindeki 68 KV 027 plakalı minibüs, Recep Meral'in (40) kullandığı 68 LC 638 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Recep Meral ve Pınar Yıldız (25) ile Yaşar Cevizci (49) ve minibüs sürücüsü İbrahim Ekinci ile yakınları Yadigar Birgin (43), Selvinaz Elibol (66), Gülbeyaz Gedek (63) yaralandı. Yaralılardan otomobil içinde sıkışan Yaşar Cevizci, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Pınar Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşar Cevizci'nin cansız bedeni de sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.