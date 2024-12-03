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Aksaray'da eski eşinin babasını vurdu

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#AKSARAY#Polis #Hastane
Aksarayda eski eşinin babasını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 17:34

Aksaray'da Paşacık Mahallesi'nde Taner İ. (33), tartıştığı eski kayınpederi Metin Çoban'ı (52) tabanca ile bacağından yaraladı.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Paşacık Mahallesi'nde meydana geldi. 1,5 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Taner İ., eski kayınpederi 3 çocuk babası Metin Çoban'ın evine geldi. Çoban ve Taner İ., evin önünde konuştukları sırada tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Taner İ., yanında getirdiği tabancayla Çoban'ın üzerine ateş ederek sağ bacağından yaralandı. Çoban kanlar içinde yere yığılırken, Taner İ. olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Çoban, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Taner İ. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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#AKSARAY#Polis#Hastane

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