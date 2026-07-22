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Aksaray'da eşi eve almayınca çatıdan girmeye çalışan genç 3'üncü kattan düştü

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#Aksaray#Düşme Kazası#Kılıçaslan Mahallesi
Aksarayda eşi eve almayınca çatıdan girmeye çalışan genç 3üncü kattan düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 12:23

Aksaray, Kılıçaslan Mahallesi'nde eşinin kapıyı açmaması üzerine çatıdan sarkarak dairesinin penceresine ulaşmaya çalışan 19 yaşındaki Hasan Ö., dengesini kaybederek zemine düştü. İtfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi olarak şişme yatak açmaya çalıştığı sırada düşerek ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarından Kılıçaslan Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. 3’üncü katta oturan Hasan Ö.’yü eşi eve almadı. Tartışmayı duyan komşuları, polise haber verdi. Hasan Ö. çatıya çıkarken, adrese polise ekipleri geldi. Hasan Ö.’nün çatıdan eve girmeye çalıştığını gören ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi.

Aksarayda eşi eve almayınca çatıdan girmeye çalışan genç 3üncü kattan düştü

Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şişme yatak açmak istedi. Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine kendini sarkıtıp içeriye girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü. Ağır yaralanan Hasan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Aksaray#Düşme Kazası#Kılıçaslan Mahallesi

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