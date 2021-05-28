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ERKAN ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Aksaray'da duygusal anlar! Vali gözyaşlarını tutamadı

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Aksaray'da 2 kardeş arasındaki husumet, Vali Hamza Aydoğdu ile kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi. Vali Aydoğdu, kardeşlerin birbirine sarılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

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  • Duygusal anlar Vali gözyaşlarını tutamadı
  • Duygusal anlar Vali gözyaşlarını tutamadı
  • Duygusal anlar Vali gözyaşlarını tutamadı
  • Duygusal anlar Vali gözyaşlarını tutamadı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aydoğdu ve beraberindekiler, merkeze bağlı İncesu köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıldır husumetli Fehmi (66) ve Kazım Yıldız (56) kardeşleri ziyaret etti.

Fehmi ve Kazım Yıldız'ın iddialarını dinleyen Aydoğdu, çözüm üreterek kardeşlerin barışmasını sağladı. Aydoğdu, kardeşlerin birbirine sarılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki aile mensuplarının, kendileri ve çocuklarının huzuru için barışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Aksarayda duygusal anlar Vali gözyaşlarını tutamadı

Kendisini kırmayarak 20 yıl süren küslüğü bitiren Yıldız kardeşlere teşekkür eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Her iki kardeşin çocukları, tartışma ve yaşanan kavgalardan dolayı tedirgindi. İki kardeşin barışmasına vesile olduğumuz için çok mutlu olduk. Kardeşlere ve ailelerine mutluluklar diliyorum. Barış yemeğimizi yedik. Önceden olan tüm olayların üzerine çizgi çektiler. İnşallah bir daha olumsuz bir şey duymayız. Bu kadar uzun sürede, bir facia, yıkım ve trajedi yaşanmamasının tek sebebi, ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin okumuş ve eğitimli olması. Sağlanan barış ile aileler huzur içinde yaşayacak."

Aksarayda duygusal anlar Vali gözyaşlarını tutamadı

Aydoğdu, Yıldız kardeşlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

 

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