Aksaray'da düğünde ateş açan 3 kişiye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Topakkaya beldesindeki müstakil evin bahçesinde yapılan sünnet düğününde, uzun namlulu silahla havaya ateş açıldığı ihbarını aldı. Adrese giden jandarma, havaya ateş açan 3 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin çevrede yaptığı aramada, 1 adet kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 966 adet fişek ve mermiye el konuldu.

Şüphelilerin sünnet düğününde, havaya silahla ateş etme anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.