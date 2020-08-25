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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Aksaray'da düğünde ateş açan 3 kişiye gözaltı

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Aksaray'da düğünde ateş açan 3 kişiye gözaltı
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AKSARAY’da jandarma ekipleri, sünnet düğününde silahla havaya ateş açan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda, 1 adet kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 966 adet fişek ve mermiye de el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Topakkaya beldesindeki müstakil evin bahçesinde yapılan sünnet düğününde, uzun namlulu silahla havaya ateş açıldığı ihbarını aldı. Adrese giden jandarma, havaya ateş açan 3 kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin çevrede yaptığı aramada, 1 adet kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 966 adet fişek ve mermiye el konuldu.

Şüphelilerin sünnet düğününde, havaya silahla ateş etme anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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