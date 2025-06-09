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Aksaray'da düğün yolunda kaza: 2’si ağır 6 yaralı

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#Aksaray#Trafik Kazası#Düğün
Aksarayda düğün yolunda kaza: 2’si ağır 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 14:59

Aksaray’da, düğüne giden ailenin içinde olduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray-Adana kara yolunun 24’üncü kilometresinde meydana geldi. Sarıyahşi ilçesinden Adana’ya, yakınlarının düğününe giden Davut Özdemir (34) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Sürücü Davut Özdemir ile Sultan Özdemir (69), Nusret Özdemir (27), Miraç Özdemir (6), Ömer Asaf Özdemir (4) ile Behçet Duygucu (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Özdemir ile Nusret Özdemir’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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#Aksaray#Trafik Kazası#Düğün

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