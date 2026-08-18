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Aksaray'da devrilen madeni yağ yüklü TIR alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti

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#Ankara-Niğde Otoyolu#Maden Yağı Yüklü TIR#Yangın Faciası
Aksarayda devrilen madeni yağ yüklü TIR alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 14:23

Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen madeni yağ yüklü TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevlerin arasında kalan sürücü hayatını kaybederken, tamamen yanan TIR ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen madeni yağ yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı.

Aksarayda devrilen madeni yağ yüklü TIR alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti

Alevler kısa sürede TIR'ı kaplarken, sürücü yangında hayatını kaybetti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, TIR tamamen yandı.

Aksarayda devrilen madeni yağ yüklü TIR alev alev yandı: Sürücü hayatını kaybetti

Diğer yandan sürücünün cansız bedeni otopsi yapılması ve kimliğinin tespit edilebilmesi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ankara-Niğde Otoyolu#Maden Yağı Yüklü TIR#Yangın Faciası

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