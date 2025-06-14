Aksaray'da dehşet! Üvey ablasını göğsünden bıçakladı!

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Olay, dün saat 02.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında borç-alacak meselesi yüzünden üvey ablası Figen Bozkurt ile telefonda tartışan Ceylan İlbay, evden aldığı bıçakla ablasının evinin önüne gitti.

ÜVEY ABLASINI ÖLDÜRDÜ

İkili, apartmanın girişinde tartışmaya devam etti. Ceylan İlbay, yanında getirdiği bıçakla ablasının göğsünden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Bozkurt'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bozkurt, kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan Ceylan İlbay, sevgilisi Y.B. (33) ve kuzeni C.İ. (31) ile saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B. ile C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ceylan İlbay tutuklandı. Figen Bozkurt ise Aksaray'da toprağa verildi. (DHA)