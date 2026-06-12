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Aksaray'da can pazarı! Tamir ettikleri TIR’ın altında kalan baba ve oğlu komşu esnaf kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Bahattin Uslu#Mehmet Uslu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 16:38

Aksaray’da tamir ettikleri TIR'ın altında kalarak ezilme tehlikesi geçiren 40 yaşındaki Bahattin Uslu ve 17 yaşındaki oğlu Mehmet Uslu, komşu esnafın yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi’nde bir tamir dükkanında meydana geldi. Bahattin Uslu ve oğlu Mehmet Uslu, tamir etmek istedikleri TIR'ın sağ bölümünü hidrolik kriko ile havaya kaldırdı. Baba ve oğlu, ardından da TIR'ın altına girip tamir etmeye başladı.

Aksarayda can pazarı Tamir ettikleri TIR’ın altında kalan baba ve oğlu komşu esnaf kurtardı

TIR’IN ALTINDA KALDILAR

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Bu sırada krikonun aniden inmesi sonucu Mehmet Ulu ile oğlu TIR'ın altında kaldı. İş yerinde bulunanların müdahalesi yetersiz kalınca komşu esnaftan yardım istendi.

Aksarayda can pazarı Tamir ettikleri TIR’ın altında kalan baba ve oğlu komşu esnaf kurtardı

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Esnafın çabasıyla havaya kaldırılan TIR'ın altından kurtarılan baba ve oğul, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#Aksaray#Bahattin Uslu#Mehmet Uslu

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