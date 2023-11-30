Aksaray'da bir gün çalıştığı iş yerinden 100 bin lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı

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Olay, 23 Kasım’da Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Meşrubat satışı yapılan iş yerinin kasasından 100 bin lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. İş yeri sahibi cep telefonuna kaydedilen görüntüleri izlediğinde, şüphelinin 1 gün yanında çalışıp ayrılan İ.K. (25) ve arkadaşı A.K. olduğunu gördü.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları aracın kameralara yakalanmaması için 3 kilometre yürüyüp meşrubat deposuna geldiklerini saptadı.
EVLERİNE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILAR
Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde çaldıkları parayı harcadıklarını söyleyen 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.