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Aksaray'da bir gün çalıştığı iş yerinden 100 bin lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı

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#Aksaray#Hırsızlık#Gözaltı
Aksarayda bir gün çalıştığı iş yerinden 100 bin lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 12:05

Aksaray’da meşrubat deposunda 1 gün çalışıp, işten ayrılan İ.K. (25), ile arkadaşı A.K. (30), çelik kasadan 100 bin lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldı. İş yeri sahibinin cep telefonuna kaydedilen kamera görüntülerinden tespit edilen İ.K. ile A.K., jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.

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Olay, 23 Kasım’da Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Meşrubat satışı yapılan iş yerinin kasasından 100 bin lira ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. İş yeri sahibi cep telefonuna kaydedilen görüntüleri izlediğinde, şüphelinin 1 gün yanında çalışıp ayrılan İ.K. (25) ve arkadaşı A.K. olduğunu gördü.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları aracın kameralara yakalanmaması için 3 kilometre yürüyüp meşrubat deposuna geldiklerini saptadı.

EVLERİNE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinde çaldıkları parayı harcadıklarını söyleyen 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

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#Aksaray#Hırsızlık#Gözaltı

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