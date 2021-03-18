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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı

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Aksaray'da belediyeden halka üzüm hoşafı ve ekmek ikramı

AKSARAY Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla halka, o dönemde askerlerin yediği üzüm hoşafı ve ekmekten dağıttı.

Aksaray'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106'ncı yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerle şehitler anıldı. Aksaray Belediyesi, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda halka, Çanakkale Savaşı sırasında askerlerin yediği üzüm hoşafı ve ekmekten dağıttı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutluyoruz. Bugüne kadar ülkemizin bekası, varlığı ve birliği için kan dökmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları ali, makamları cennet olsun. Gazilerimize de selam ve saygı sunuyoruz. Ülkemizde yaşamak ve Türk vatandaşı olarak bu coğrafyada hayat sürmek bir sorumluluğu; bir maliyeti ve külfeti getiriyor. Biz de tarihin her aşamasında ve safhasında bunu milletçe ödedik ve ödemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

 

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