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AKSARAY (AA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Aksaray'da ayağını tuvalet giderine sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

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Aksaray'da ayağını tuvalet giderine sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
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Aksaray'da ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Mutlu (2), yaşadıkları Şeyh Hamit Mahallesi'ndeki evlerinde ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı.

Baba Murat Mutlu, oğlunun ayağını kendi imkanlarıyla çıkaramayınca durumu Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğun ayağını tuvalet giderinden kurtardı.

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