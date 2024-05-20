Aksaray'da aracını kendisini uyaran trafik polisinin üzerine sürdü! O anlar kamerada

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Olay, Ankara Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracını ikinci park olarak hatalı şekilde park eden Mustafa A., trafik polisinin aracını kaldırması yönündeki uyarısı üzerine polisle tartışmaya başladı. Ehliyeti olmadığı belirlenen Mustafa A. aracı bir tanıdığının alacağını belirterek uzun süre hatalı park konumunda bıraktı. Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen Ardahan A. adlı şahıs da akrabası Mustafa A. ile birlikte polisle tartışmaya başladı.

ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Hatalı park halindeki araca binen Ardahan A. isimli sürücünün aracı kendilerini uyaran trafik polisinin üzerine sürmesi üzerine araç, polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu.

Yaşanan olay cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polislerle tartışan şahısların haksız olmalarına rağmen gösterdikleri davranışları vatandaşların da tepkisine neden oldu. Trafik polisinin kendisine hakaret eden her iki şahıs hakkında da şikayetçi olduğu öğrenildi.