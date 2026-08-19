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Aksaray’da alev alan TIR’da ölen şoförden geriye kazadan 1 saat önceki canlı yayını kaldı

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#Burak Karagöz#Madeni Yağ Yüklü Tır#Aksaray Trafik Kazası
Aksaray’da alev alan TIR’da ölen şoförden geriye kazadan 1 saat önceki canlı yayını kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 14:15

Aksaray’da şarampole devrilip alev alan madeni yağ yüklü TIR'da hayatını kaybeden sürücü Burak Karagöz’ün (30), kazadan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Karagöz’ün yayında 'Tanrı istemezse' şarkısına eşlik ettiği anlar kameraya yansıdı.

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Kaza, dün 12.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi. İzmit’ten Adana’ya madeni yağ taşıyan Burak Karagöz yönetimindeki 14 KL 531 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Aksaray’da alev alan TIR’da ölen şoförden geriye kazadan 1 saat önceki canlı yayını kaldı

Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Aksaray’da alev alan TIR’da ölen şoförden geriye kazadan 1 saat önceki canlı yayını kaldı

Ekipler sürücü Karagöz'ün yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Bekar olduğu öğrenilen Karagöz'ün cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine götürüldü.

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Aksaray’da alev alan TIR’da ölen şoförden geriye kazadan 1 saat önceki canlı yayını kaldı

ŞARKIYA EŞLİK ETMİŞ

Karagöz'ün kazadan yaklaşık 1 saat önce sanal medya hesabından yaptığı canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Karagöz'ün, o sırada dinlediği 'Tanrı istemezse' adlı şarkıya eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı belirlendi.

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#Burak Karagöz#Madeni Yağ Yüklü Tır#Aksaray Trafik Kazası

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