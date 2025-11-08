×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aksaray’da akıl almaz olay: Avukat kadını anne ve babası taksi durağına kilitledi

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray'da Alıkoyma#Avukat Kadına Saldırı#Anne Baba Tutuklandı
Aksaray’da akıl almaz olay: Avukat kadını anne ve babası taksi durağına kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 19:41

Amasya’dan Aksaray’a çalışmak için gelen avukat kadın, peşinden gelen anne ve babası tarafından tesisteki taksi durağına kilitlenerek alıkonuldu. Kadın polis ekiplerinin gelmesiyle kurtulurken, anne ve baba gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir tesisin taksi durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla tartışan F.Ü. isimli avukat kadın, Amasya’dan çalışmak için Aksaray’a geldi. Tartıştığı anne ve babası da kızlarının arkasından gelirken, tesiste kızlarını bulan anne ve baba konuşmak için kızlarını taksi durağına çağırdı.

KIZLARINI TAKSİ DURAĞINA KİLİTLEDİLER

Taksi durağının içine giren avukat kadın, anne ve babasıyla gitmek istemeyince çift kızlarını taksi durağına kilitledi. Bu sırada avukat kadın, telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri, taksi durağına kilitlenen kadını kurtararak çıkardı. Kadın ile anne ve babası ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray'da Alıkoyma#Avukat Kadına Saldırı#Anne Baba Tutuklandı

BAKMADAN GEÇME!