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Aksaray'da aile faciası! Damadına ateş ederken ona siper olan kızını da vurdu

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#Recep Ok#Fadimana Ok#Mehmet A.
Aksarayda aile faciası Damadına ateş ederken ona siper olan kızını da vurdu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 01:05

Aksaray'da Mehmet A. (50), boşanma aşamasında olan damadı Recep Ok'u (30) tabancayla vurarak ağır yaraladı, ona siper olmak isteyen kızı Fadimana Ok'u ise (26) öldürdü. Olay yerinde kaçan Mehmet A. aranıyor.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokakta meydana geldi. 2 çocuk babası Recep Ok, boşanma aşamasında olduğu ve halen birlikte yaşadığı eşi Fadimana Ok ile araçlarıyla evlerine gelirken, sokakta kayınpederi Mehmet A. ile karşılaştı. Kayınpeder ve damat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., belinde taşıdığı tabancayla damadı Recep Ok'a ateş etti.  O sırada Fadimana Ok da eşine siper olmak istedi. Recep Ok göğüs ve karnına isabet eden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı.

Aksarayda aile faciası Damadına ateş ederken ona siper olan kızını da vurdu

Çift kanlar içinde kalırken Mehmet A. hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fadimana Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ameliyata alınan Recep Ok'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. 

 

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#Recep Ok#Fadimana Ok#Mehmet A.

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