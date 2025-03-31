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Aksaray'da 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Bayram şekeri toplamak isteyen Sinan, sulama kanalına düştü

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#Aksaray#Çocuk Ölümü#Sulama Kanalı
Aksarayda 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü Bayram şekeri toplamak isteyen Sinan, sulama kanalına düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 10:57

Aksaray'da merkeze bağlı Çimeli Köyü'nde bayram şekeri toplamaya çıkan 5 yaşındaki Sinan Yavaş, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, merkeze bağlı Çimeli Köyü'nde yaşandı. Şeker toplamak için dışarı çıktığı iddia edilen Sinan Yavaş, evlerine yakın olan alandaki sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybedip düştü. Su dolu kanala düşen çocuk, akıntının kuvvetli olması nedeniyle kısa sürede kayboldu. Çocuğun kanala düştüğünü gören kişi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, sevk edildi. Kanalda arama çalışması başlatıldı. 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz Köyü'nde, köylüler tarafından bulunan çocuğun boğulduğu saptandı. Ekiplerin sulama kanalından çıkardığı çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Yavaş, bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek. 

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#Aksaray#Çocuk Ölümü#Sulama Kanalı

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