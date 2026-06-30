Aksaray'a şehit ateşi düştü! Kazada yaralanan uzman çavuştan acı haber

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MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Kilit Harekat Bölgesinde 22 Mayıs’ta meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal şehit olmuştur" denildi.

Aksaray Valiliği'nden yapılan açıklamada Şehit Abdurrahman Hilal'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Aksaray Ulu Camisi'nde düzenlenecek resmi tören sonrası Aksaray Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

7 yıllık uzman çavuş olan Abdurrahman Hilal’in eşinin 8 aylık hamile olduğu bildirildi.

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BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kazada şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal için taziye mesajı paylaştı.

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Bakan Güler, "Pençe Kilit Harekat Bölgesinde 22 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında yaralanan silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.