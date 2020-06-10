Hamza Aydoğdu kimdir, nereli? Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu'nun biyografisi

Aksaray'ın yeni valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. İlk ve Ortaokul eğitimini Ahlat ilçesinde, lise Eğitimini Bitlis Ticaret Lisesinde tamamlayan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Hamza Aydoğdu, Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Aydoğdu'nun dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçişi ile devam etti. Hamza Aydoğdu, Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yaptı.

Aydoğdu, 10 Haziran 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.

İŞ DENEYİMİ Tarihler 2013-… Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Genel Müdür Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Tarihler 2011-2013 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Genel Müdür Yardımcısı – Eğitim Grup Başkanı V. Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Tarihler 2008-2011 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Genel Müdür Yardımcısı Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tarihler 2007- 2008 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Daire Başkanı Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Tarihler 2003-2007 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Bakanlık Müşaviri Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Yönetim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı Tarihler 1998-2003 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Öğretmen Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Eğitim Öğretim İşverenin adı ve adresi Milli Eğitim Bakanlığı Tarihler 1996-1998 Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek Öğretmen ve Yönetici Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar Öğretmenlik ve Yönetim

a)Yayımlanmamış Tezler

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Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri

Eğitim, kültür alanında Yakup Kadri’nin eserleri tek tek incelenmiş ve buradan hareketle eserlerde ele alınan çocukluk-aile-okul-dini eğitim-sosyal çevre gibi kavramlar eğitim değerleri içinde değerlendirilmiş, o günden bugüne bakılarak eğitim problemleri, benzer ve farklı yönleriyle analiz edilmiştir.

Yüksek Lisans Tezi:

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Yabancılaşma nedir? İnsanın yabancılaşması nasıl algılanır? İnsan önce nereden başlar yabancılaşmaya, kültürel yabancılaşmanın boyutları, toplumsal yabancılaşmanın etkileri, gençlerin yabancılaşma karşısındaki tutumları, tek tek analiz edilerek yabancılaşmanın kilometre taşları olan iki yazarın eserleri incelenerek yabancılaşmanın analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.