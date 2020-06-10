Hamza Aydoğdu kimdir, nereli? Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu'nun biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişti. Hamza Aydoğdu, Aksaray Valisi olarak atandı. Hamza Aydoğdu MEB Personel Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Peki, Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hamza Aydoğdu'nun biyografisi…
Aksaray'ın yeni valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. İlk ve Ortaokul eğitimini Ahlat ilçesinde, lise Eğitimini Bitlis Ticaret Lisesinde tamamlayan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Hamza Aydoğdu, Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.
Aydoğdu'nun dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçişi ile devam etti. Hamza Aydoğdu, Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yaptı.
Aydoğdu, 10 Haziran 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.
İŞ DENEYİMİ
Tarihler
2013-…
Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
Genel Müdür
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
Yönetim
İşverenin adı ve adresi
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Tarihler
2011-2013
Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
Genel Müdür Yardımcısı – Eğitim Grup Başkanı V.
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
Yönetim
İşverenin adı ve adresi
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Tarihler
2008-2011
Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
Genel Müdür Yardımcısı
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
Yönetim
İşverenin adı ve adresi
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Tarihler
2007- 2008
Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
Daire Başkanı
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
Yönetim
İşverenin adı ve adresi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Tarihler
2003-2007
Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
Bakanlık Müşaviri
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
Yönetim
İşverenin adı ve adresi
Milli Eğitim Bakanlığı
Tarihler
1998-2003
Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
Öğretmen
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
Eğitim Öğretim
İşverenin adı ve adresi
Milli Eğitim Bakanlığı
Tarihler
1996-1998
Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek
Öğretmen ve Yönetici
Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar
Öğretmenlik ve Yönetim
a)Yayımlanmamış Tezler
Doktora Tezi:
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri
Eğitim, kültür alanında Yakup Kadri’nin eserleri tek tek incelenmiş ve buradan hareketle eserlerde ele alınan çocukluk-aile-okul-dini eğitim-sosyal çevre gibi kavramlar eğitim değerleri içinde değerlendirilmiş, o günden bugüne bakılarak eğitim problemleri, benzer ve farklı yönleriyle analiz edilmiştir.
Yüksek Lisans Tezi:
Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma
Yabancılaşma nedir? İnsanın yabancılaşması nasıl algılanır? İnsan önce nereden başlar yabancılaşmaya, kültürel yabancılaşmanın boyutları, toplumsal yabancılaşmanın etkileri, gençlerin yabancılaşma karşısındaki tutumları, tek tek analiz edilerek yabancılaşmanın kilometre taşları olan iki yazarın eserleri incelenerek yabancılaşmanın analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle