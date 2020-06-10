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GeriGündem Hamza Aydoğdu kimdir, nereli? Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu'nun biyografisi
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Haber Giriş: 10.06.2020 - 09:30,Son Güncelleme:

Hamza Aydoğdu kimdir, nereli? Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu'nun biyografisi

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Hamza Aydoğdu kimdir, nereli? Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu'nun biyografisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişti. Hamza Aydoğdu, Aksaray Valisi olarak atandı. Hamza Aydoğdu MEB Personel Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Peki, Aksaray Valisi olarak atanan Hamza Aydoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hamza Aydoğdu'nun biyografisi…

Aksaray'ın yeni valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. İlk ve Ortaokul eğitimini Ahlat ilçesinde, lise Eğitimini Bitlis Ticaret Lisesinde tamamlayan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Hamza Aydoğdu, Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Aydoğdu'nun dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçişi ile devam etti. Hamza Aydoğdu, Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yaptı.

Aydoğdu, 10 Haziran 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.

İŞ DENEYİMİ 

 

 

 

 

 

Tarihler

 

2013-…

     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek

 

Genel Müdür

Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar

 

Yönetim

İşverenin adı ve adresi

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Tarihler

 

2011-2013

     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek

 

Genel Müdür Yardımcısı – Eğitim Grup Başkanı V.

Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar

 

Yönetim

İşverenin adı ve adresi

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Tarihler

 

2008-2011

     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek

 

Genel Müdür Yardımcısı

Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar

 

Yönetim

İşverenin adı ve adresi

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

 

Tarihler

 

2007- 2008

     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek

 

Daire Başkanı

Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar

 

Yönetim

İşverenin adı ve adresi

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 

Tarihler

 

2003-2007

     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek

 

Bakanlık Müşaviri

Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar

 

Yönetim

İşverenin adı ve adresi

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı

 

Tarihler

 

1998-2003

     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek

 

Öğretmen

Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar

 

Eğitim Öğretim

İşverenin adı ve adresi

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı

 

Tarihler

 

1996-1998

     Bulunduğu Pozisyon ya da Meslek

 

Öğretmen ve Yönetici

Başlıca faaliyetler ve sorumluluklar

 

Öğretmenlik ve Yönetim

 

a)Yayımlanmamış Tezler

 Doktora Tezi:

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri

Eğitim, kültür alanında Yakup Kadri’nin eserleri tek tek incelenmiş ve buradan hareketle eserlerde ele alınan çocukluk-aile-okul-dini eğitim-sosyal çevre gibi kavramlar eğitim değerleri içinde değerlendirilmiş, o günden bugüne bakılarak eğitim problemleri, benzer ve farklı yönleriyle analiz edilmiştir.

 Yüksek Lisans Tezi:

Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan’ın Eserlerinde Yabancılaşma

Yabancılaşma nedir? İnsanın yabancılaşması nasıl algılanır? İnsan önce nereden başlar yabancılaşmaya, kültürel yabancılaşmanın boyutları, toplumsal yabancılaşmanın etkileri, gençlerin yabancılaşma karşısındaki tutumları, tek tek analiz edilerek yabancılaşmanın kilometre taşları olan iki yazarın eserleri incelenerek yabancılaşmanın analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

 

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