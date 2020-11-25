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Haber Giriş: 25.11.2020 - 18:00 | Son Güncelleme:

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan sürpriz telefon: Gözyaşlarını tutamadı

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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, lösemi tedavisi gören öğretmeni arayarak Öğretmenler Gününü kutlarken, görüntülü konuşma esnasında mutluluktan ağlayan öğretmenle birlikte ağlayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte birçok okulu ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı. Lösemi tedavisi gören 24 yıllık öğretmen Gülgün Arslan’ı telefonla görüntülü arayarak Öğretmenler Gününü kutlayan Vali Hamza Aydoğdu öğretmenle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı.

Telefonda ağlayan öğretmeni teselli etmeye çalışan Vali Aydoğdu, öğretmen arkadaşlarını görüntüye alarak hasta öğretmeni güldürmeye çalıştı. 8 aydır lösemi tedavisi gören Gülgün Arslan görüntülü konuşmada mutluluğunu dile getirirken, Vali Aydoğdu’nun “O değerli, güzel ellerinizden öpüyorum” sözlerine mahcubiyet içerisinde cevap verdi.

Aksaray Valisi Aydoğdudan sürpriz telefon: Gözyaşlarını tutamadı

Duygusal anların yaşandığı görüşmede bir an önce iyileşip okuluna, öğrencilerine ve arkadaşlarına kavuşması için dua eden Vali Hamza Aydoğdu öğretmene, "Sakın ağlama biz seni sevindirmek için aradık" diyerek moral verdi.

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